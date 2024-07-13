Bulgaristan'daki yangın Edirne sınırına ilerliyor, köy halkı tedirgin

Bulgaristan’da çıkan orman yangını Edirne’nin bazı sınır köylerine kadar dayandı. Yangının köylere sıçrama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri ve köy halkı teyakkuzda bekliyor.

Bulgaristan’da çıkan orman yangını Türkiye-Bulgaristan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgârın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne’nin Büyükismailçe ve Uzgaç köylerinden görülebiliyor. Bulgaristan’da yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Büyükismailçe köyünde

itfaiye ekipleri ve köy halkı teyakkuzda bekliyor.

Budakdoğanca Köyü Muhtarı Orkun Vatan, geçmiş yıllarda Bulgaristan’da çıkan yangının köylerine sıçradığını hatırlatarak, aynı olayın bir daha yaşanmaması için köy halkının traktörlerle tarlaları sürmeye hazır olduğunu söyledi. İtfaiye ekipleriyle de sürekli irtibat halinde olduklarının altını çizen Vatan, köylerinin sınıra en yakın köy olduğunu ve yangını yakından takip ettiklerini belirtti.