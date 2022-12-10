Bulgaristan'dan gelen tırda 20 milyon TL'lik gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Bulgaristan’dan Edirne’ye giriş yapan bir tırda polis ekiplerince yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira gümrük kaçağı 12 bin 300 adet elektronik sigara, gözlük ve ülkede satışı yasak olan cinsiyet hormonu ilacı ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri Bulgaristan’dan yurda giriş yapan bir tırın dorsesinde arama yaptı. Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen çok sayıda kacak ürün ele geçirildi. Plakası önceden alınarak takibe alınan tır, ülkeye giriş yaptıktan sonra, Edirne’de durduruldu. Ekipler tarafından tırda yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 12 bin 300 adet elektronik sigara, 3 bin 600 adet elektronik sigara ateşleyicisi, bin 193 adet elektronik sigara kiti, 720 bin adet sigara filtresi, 625 adet elektronik sigara başlığı ile bin 500 adet gözlük ve ülkede satışı yasak olan bin 200 adet ’cinsiyet hormonu’ ampul ilaç ele geçirildi. Gümrük kaçağı ürünlerin piyasa değerinin 20 milyon olduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü M.T.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"Başarılı operasyonlar devam edecek"

Ele geçirilen gümrük kaçağı ürünlerin KOM şube ekiplerinin başarısı olduğunu belirten Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, başarılı operasyonların devam edeceğini belirterek, ekiplere teşekkür etti.