Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirilen 43 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, Bulgaristan’dan getirildiği belirlenen 43 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bulgaristan’dan Türkiye’ye kaçak içki getirildiği bilgisine ulaştı. Ekiplerce yapılan araştırmada kaçak içkiyi getiren kişinin G.Ö. olduğu tespit edildi. G.Ö. otomobiliyle Babaeski ilçesi yakınlarında durduruldu. Şüphelinin aracında yapılan kontrolde koltukların altına gizlenmiş çeşitli marka ve cinste toplam 43 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayla ilgili G.Ö. gözaltına alındı.