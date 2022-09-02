Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı

Bulgaristan'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı. Bulgar yetkililer gümrük kapısından araç alımını durdurdu. Edirne Kapıkule'den Bulgaristan'a çıkış yapacak araçlar geri dönmek zorunda kaldı.

Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
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Bulgaristan ve Edirne sınırında akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Bulgaristan’ın Edirne’ye yakın bölgesinde birçok yerde taşkın yaşandı. Yolların kapanması nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Edirne’ye günübirlik alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmaya hazırlanırken, Bulgar yetkililer gümrük kapısından araç alımını durdurdu. Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluştu.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı