Bulgaristan Göçmenleri Derneği'ne Ziyaret

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı Dış İlişkiler Birimi, Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarete Dış İlişkiler Birim Başkanı Mahmut Kızılateş ile AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Öztürk katıldı.

Dernek Başkanı Ercan Çalışkan ile gerçekleşen görüşmede, Bulgaristan Türklerinin karşı karşıya kaldığı sorunlar kapsamlı bir şekilde ele alındı. Eğitimden vatandaşlık haklarına, siyasi temsilden kültürel mirasın korunmasına kadar birçok konuda fikir alışverişi yapıldı.

AK Parti heyeti, Bulgaristan’dan göç eden vatandaşların yaşadığı zorlukları her platformda gündeme taşımaya devam edeceklerini belirterek, bu topraklarda kök salmış Bulgaristan Türklerinin haklı mücadelesinin yanında olduklarını vurguladı.

Ziyaretin sonunda misafirperverliği için Dernek Başkanı Ercan Çalışkan’a teşekkür edildi.

