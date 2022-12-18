Bulgaristan Göçmenleri'nin yeni başkanı Çalışkan oldu

Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 5. Olağan Genel Kurulu bugün Yaşar Kemal Nikah ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Bizim için önemli olan birlik ve beraberliğimizi geliştirmek" diyen Dernek Başkanı Behzat Bedel, "Yeni başkan adayına başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Açık oylamayla gerçekleştirilen seçimlerde, Ercan Çalışkan'ın hazırladığı liste yeni yönetimi oluşturacak.



"NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE"

Tek liste ile seçimi kazanan Ercan Çalışkan, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş göçmen büyüklerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Osmanlı'nın topraklardan çekildikten sonra orada nice cefalar çekilmiş, zorunlu göçlerle bayrağımızın altına gelmiş insanlarız. Derneğimiz, birlik ve beraberliğimizin yanı sıra kültürümüzü gençlerimize aktarmamıza vesile oluyor" şeklinde konuşarak sözlerini "Ne mutlu Türk'üm diyene" diyerek sonlandırdı.



Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Ercan Çalışkan

Şenol Özçelik

Necla Öztürk

Ercan Bilir

Erkan Kırıkçı

Mürsel Şentürk

Deniz Sarı

Ömür Kıvılcım

Türkay Uçar

Nasuf Aktaş

Emine Şensoy Moşkatel



Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Mehmet Kamburoğlu

Özcan Öztürk

Hasan Hasanoğlu



Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Behrin Aslantaş

Caner Altıntaş

Tamer Çalışkan

Nur Yenici

Senem Aydın

Dilek Yalçınoğlu

Esra Şakir

Hicran Altun

Bahar Kenar

Ebru Özturhan

Gizem Alibaş



Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Mutallip Durmaz

Fatma Özden

Hatice Aliosmanoğlu



Danışma Kurulu Üyeleri

Zeynep Eren

Nuray Koçer

Ali Tonta

Sevginar Sali

Nedret Kahraman

Aytaç Tuna

Erdoğan Sönmez

Tanju Bilgin

İsmail Tunalı