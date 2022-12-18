Bulgaristan Göçmenleri'nin yeni başkanı Çalışkan oldu
Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 5. Olağan Genel Kurulunda tek liste ile Ercan Çalışkan başkan oldu.
Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 5. Olağan Genel Kurulu bugün Yaşar Kemal Nikah ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
"Bizim için önemli olan birlik ve beraberliğimizi geliştirmek" diyen Dernek Başkanı Behzat Bedel, "Yeni başkan adayına başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Açık oylamayla gerçekleştirilen seçimlerde, Ercan Çalışkan'ın hazırladığı liste yeni yönetimi oluşturacak.
"NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE"
Tek liste ile seçimi kazanan Ercan Çalışkan, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş göçmen büyüklerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Osmanlı'nın topraklardan çekildikten sonra orada nice cefalar çekilmiş, zorunlu göçlerle bayrağımızın altına gelmiş insanlarız. Derneğimiz, birlik ve beraberliğimizin yanı sıra kültürümüzü gençlerimize aktarmamıza vesile oluyor" şeklinde konuşarak sözlerini "Ne mutlu Türk'üm diyene" diyerek sonlandırdı.
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Ercan Çalışkan
Şenol Özçelik
Necla Öztürk
Ercan Bilir
Erkan Kırıkçı
Mürsel Şentürk
Deniz Sarı
Ömür Kıvılcım
Türkay Uçar
Nasuf Aktaş
Emine Şensoy Moşkatel
Denetim Kurulu Asil Üyeleri
Mehmet Kamburoğlu
Özcan Öztürk
Hasan Hasanoğlu
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Behrin Aslantaş
Caner Altıntaş
Tamer Çalışkan
Nur Yenici
Senem Aydın
Dilek Yalçınoğlu
Esra Şakir
Hicran Altun
Bahar Kenar
Ebru Özturhan
Gizem Alibaş
Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
Mutallip Durmaz
Fatma Özden
Hatice Aliosmanoğlu
Danışma Kurulu Üyeleri
Zeynep Eren
Nuray Koçer
Ali Tonta
Sevginar Sali
Nedret Kahraman
Aytaç Tuna
Erdoğan Sönmez
Tanju Bilgin
İsmail Tunalı