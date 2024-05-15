Bulgaristan HÖH Eş Genel Başkanı Cevdet Çakırov Silivri'ye Geliyor

Etkinlik, çifte vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen bir buluşma olacak. Katılımcılar, parti yetkilileriyle birebir görüşme imkânı bulacak ve Bulgaristan'daki seçim süreci hakkında detaylı bilgi alabilecekler. Toplantının, Silivri'de yaşayan Bulgaristan kökenli vatandaşların HÖH'ü ve seçim sürecini daha yakından tanımaları için önemli bir fırsat olduğu ifade ediliyor.

Silivri Haber Ajansı (SHA) olarak bu önemli gelişmeyi yakından takip edecek ve toplantıdan detayları sizlerle paylaşacağız. Daha fazla bilgi ve güncel haberler için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.