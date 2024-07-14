Bulgaristan - Türkiye sınırındaki yangın ürkütücü boyuta ulaştı

Bulgaristan'da çıkan ve Edirne'nin sınır köylerine dayanan orman yangını ürkütücü boyuta ulaştı. Havanın kararmasıyla alevlerin büyüklüğü gözler önüne serildi.

Bulgaristan - Türkiye sınırındaki yangın ürkütücü boyuta ulaştı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bulgaristan’da çıkan ve Edirne’nin sınır köylerine dayanan orman yangını ürkütücü boyuta ulaştı. Havanın kararmasıyla alevlerin büyüklüğü gözler önüne serildi.

Cumartesi günü sabah saatlerinde Bulgaristan’da çıkan orman yangını Türkiye-Bulgaristan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgârın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne’nin Büyükismailçe ve Uzgaç köylerinden görülebiliyor.

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Yangının devam ettiği bölgeye en yakın köylerden olan Büyükismailçe ve Uzgaç köylerini adeta alevler aydınlattı. Bulgaristan’da geniş bir alana yayınlan alevler, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.