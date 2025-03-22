Bulgaristan ve Türkiye sınır görevlileri iftarda bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye ve Bulgaristan sınırındaki görevli polisler ile iftar yaptı.

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan en büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule’de Vali Yunus Sezer, Bulgaristan Haskovo Bölge Valisi Dr. Stefka Zdravkova tarafından düzenlenen iftar programında gümrük personeli ve Bulgaristan sınır polisleri ile bir araya geldi.