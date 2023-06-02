Bulgaristanlı akademisyenlerden BUÜ'ye işbirliği ziyareti

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bulgaristan’da faaliyet gösteren Tarımsal İşletmecilik ve Kırsal Kalkınma Üniversitesi’nde (University of Agribusiness and Rural Development) görev yapan akademik heyeti ağırladı.

Erasmus+ Değişim Programı çerçevesinde BUÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde akademik değişim işbirliği yürüten Tarımsal İşletmecilik ve Kırsal Kalkınma Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zlatka Grigorova, Doç. Dr. Krasimir Asenov, asistan ve doktora öğrencisi Vesela Angelova, Uzaktan Öğretim Merkezi personeli Albena Koleva, Eğitim Bölümü personeli Aleksandrina Gancheva ilk olarak BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz tarafından ağırlandı.

“Üniversitelerin işbirliği devletlerin işbirliğini de geliştirecek!”

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Fakültenin Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Kader Özlem, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Kaya, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Kara, Rektörlük Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğü Ofis Koordinatörü Öğr. Gör. Seval Şahin’in de hazır bulunduğu ziyarette işbirliği konuları ele alındı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, misafir akademisyenlere üniversiteler arasındaki akademik ilişkilerin geliştirilmesine dair görüşlerini aktardı. Aynı zamanda Filibe şehrinin Belediye Başkan Yardımcısı da olan Doç. Dr. Asenov, akademik işbirliğinin iki ülkenin ilişkileri arasında bir köprü işlevi göreceğini ve aradaki bağları daha da güçlendirdiği söyledi.

Ortak çalışma alanı genişletilecek

Program çerçevesinde BUÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğü’nü de ziyaret eden Bulgaristan heyeti ile üniversiteler arasında işbirliği taahhütlerini sağlamlaştıran ve gelecekteki ortak girişimlerin çerçevesini belirleyen yeni bir İkili İşbirliği Anlaşması (MoU) imzalandı. Verimli olacağına inandıkları bir işbirliği anlaşması imzaladıklarını söyleyen UAİK Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Şenay, vakit kaybetmeden üniversiteler arasındaki öğrenci değişimleri, ortak araştırma projeleri ve fakülte işbirlikleri dahil olmak üzere akademik işbirliğinin pratik yönlerine odaklanacaklarının altını çizdi. Prof. Dr. Bülent Şenay, heyet ile Erasmus çerçevesinde halihazırda yürütülen işbirliğinin genişletilmesi konusunda mutabakata vardıklarını da sözlerine ekledi.