Bulgarlardan sonra Yunanlar da o şehre akın edecek

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine gelecek olan turist sayısını arttırmak ve kentin tanınırlık oranını yükseltmek için çalışma başlatan Süleymanpaşa Belediyesi; Bulgarca, Türkçe ve Yunanca olmak üzere üç dilde hazırladığı broşürleri sınır kapılarında dağıtıyor.

Kapıkule, Hamzabeyli, Pazarkule ve İpsala Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan sürücülerin yanı sıra, yurtdışına çıkış yapan araçlar sürücülerine verilen broşürlerde, Süleymanpaşa’nın tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel aktivitelerin detaylı anlatımları yer alıyor. Süleymanpaşa’ya özgü yemeklerin de yer verildiği broşürlerde şehirde alışveriş yapılabilecek noktalar da yer alıyor.

Belediye personeli ile birlikte İpsala Sınır Kapısı’nda broşürlerin dağıtımını gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa’da yaşayan kıymetli hemşehrilerim. İpsala Gümrük Kapısı’ndayız. Bir kaç aydır Süleymanpaşa Belediyesi olarak gümrük kapılarımızda Süleymanpaşa’yı tanıtan broşürler dağıtıyoruz. Son birkaç aydır hem Bulgaristan’dan hem Yunanistan’dan ciddi bir turist akınıyla karşı karşıyayız. Çok şükür, bin şükür. Esnafımızın işlerinin biraz daha hızlanması, pandemi dönemindeki o açığı kapatabilmekle alakalı biz de Süleymanpaşa Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İşte o çalışmalardan bir tanesine bu hafta ben de dâhil oldum. Arkadaşlarımız burada Süleymanpaşa’yı anlatan broşürler dağıtıyor. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta itibariyle Kiraz Festivalinin anlatıldığı, tarihlerinin belirtildiği, hangi sanatçıların geldiğini gösteren broşürler dağıtılacak. Bir de 1 Haziran - 14 Temmuz arasında Allah nasip ederse Süleymanpaşa’da indirim günleri ve indirim şenlikleri tanıtımı hazırladık. O kırk dört gün boyunca Süleymanpaşa’yı tanıtan, Süleymanpaşa’da güler yüzlü esnaflarımızı anlatan broşürler sayesinde hem Yunanistan’dan hem Bulgaristan’dan daha fazla turist ağırlayacağımıza inanıyorum. İnşallah güzel olacak. Hep birlikte daha iyi işler başaracağımıza inanıyorum” dedi.