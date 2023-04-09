Bulut 'Bıkmadan usanmadan çalışacağız'

Bulut, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve partimizin yetkili kurullarınca 28. Dönem TBMM için CHP İstanbul 3.Bölge 12.sıradan Milletvekili adayı gösterildim. Bu onurlu görev için başta sayın Genel başkanım, beni bu süreçte destekleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na, İstanbul İl başkanımız sayın Dr.Canan Kaftancıoğlu’na ve ilçe başkanlarıma, örgüt emekçisi yoldaşlarıma, bu güne gelene kadar adaylık haberimi benden önce sosyal medyada paylaşan aileme ve tüm dostlarıma, telefonla arayarak ve mesaj yazarak kutlayan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sorumluluğumuzun ağırlığının farkında olarak cumhuriyetimiz, demokrasimiz ve geleceğimiz için, 14 Mayıs'a kadar bıkmadan usanmadan çalışacağız”