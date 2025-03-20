Bulut'tan CHP üyesi olmayan vatandaşlara Ön Seçimde oy kullanma çağrısı

CHP'nin 2023 İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı ve 2024 Silivri Belediye Başkan Aday Adayı Doruk Bulut, yaptığı açıklamada CHP üyesi olmayan vatandaşların da sürece destek verebilmesi adına mahallelerde kurulacak sandıklarda “Destek Sandığı” adı altında ikinci bir sandık bulunacağını belirtti. CHP üyelerinin oy kullanacağı sandık dışında oluşturulacak bu sandıkta, CHP üyesi olmayan ancak Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek isteyen vatandaşların oy kullanabileceğini ifade etti.

Bulut, demokrasiye sahip çıkmak ve aday belirleme sürecinde güçlü bir destek sağlamak adına tüm duyarlı vatandaşları “Destek Sandığı”na oy kullanmaya davet etti.