Bulutta 3 milyar dolarlık dijital ortaklık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da düzenlenen Google Cloud Day Türkiye etkinliğinde konuştu. Cevdet Yılmaz, Google ile Turkcell arasında hayata geçirilecek hiper ölçekli bulut bölgesinin Türkiye’nin veri, bulut altyapısı ve yapay zeka alanlarındaki konumunu güçlendireceğini söyledi.

Yılmaz, Google Cloud ile Turkcell arasında hayata geçirilecek hiper ölçekli bulut bölgesine ilişkin olarak, "Yakın zamanda açıklanan Google Cloud ile Turkcell iş birliğinde hayata geçirilecek hiper ölçekli bulut bölgesinin, Türkiye’nin veri, bulut altyapısı ve yapay zeka alanlarında bölgesel konumunu daha da güçlendirecek bir adım olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ alanındaki küresel gelişmelere değinen Yılmaz, "Yapay zeka, özellikle son üç yılda yatırım hacmi ve altyapı ölçeği açısından kayda değer bir ivme kazanmıştır." dedi. 2024 yılına ilişkin küresel yatırımları aktararak, "2024 yılında yapay zeka girişimlerine yönelen küresel girişim sermayesi yatırımları, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 52 artmış ve 131,5 milyar dolara ulaşmıştır" bilgisini paylaştı.

Yılmaz, ulusal politikalar kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin, "Ülke olarak, yapay zeka alanında güncel küresel gelişmeleri dikkate alarak politikalarımızı da buna uygun olarak yeniliyoruz. Başkanlığını yürütmekte olduğum Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu’nda 2021-2025 dönemini içeren Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve ilgili eylem planlarında yer alan politika ve tedbirleri takip ediyor; kamu kurumları, özel sektör ve akademik dünya arasındaki koordinasyonu güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni dönem hazırlıklarına ilişkin olarak da konuşan Yılmaz, "Son dönemde yapay zeka teknolojilerinin özellikle üretken yapay zeka, büyük dil modelleri, veri egemenliği ve düzenleyici çerçeve alanlarında çok hızlı bir gelişim göstermesi, ve mevcut Ulusal Yapay Zeka Stratejisi (2021-2025) döneminin tamamlanacak olması sebebiyle Türkiye’nin yeni yapay zeka eylem planı hazırlanmaktadır" dedi.

Yeni planda yer alan başlıkları aktaran Yılmaz "İnsan kaynağının geliştirilmesi, üretken yapay zeka ve Türkçe büyük dil modellerinin desteklenmesi, yüksek performanslı hesaplama ve veri altyapılarının güçlendirilmesi, Ar-Ge ve girişimcilik ekosisteminin derinleştirilmesi, uluslararası iş birliklerinin artırılması ve yapay zeka alanında uluslararası normlarla uyumlu ulusal mevzuatın şekillendirilmesi" sözlerini ifade etti.

Veri ve bulut teknolojilerinin önemine ilişkin de bilgi veren Yılmaz, "Bulut bilişim, veri ve yapay zeka artık ayrı ayrı teknolojiler değil, bütünleşik bir teknolojinin parçaları haline gelmiştir"ifadesini kullandı.

Veri süreçlerine ilişkin olarak da konuşan Yılmaz, "Verinin nerede tutulduğu, hangi regülasyona tabi olduğu, kimlerin hangi veriye eriştiği, nasıl anonimleştirildiği gibi sorular, işin tam merkezine yerleşmiş durumdadır" dedi.

Veri merkezlerine yönelik değerlendirmesinde Yılmaz, "Bu çerçevede, veri merkezleri verilerin güvenli bir şekilde işlenmesini ve saklanmasını sağlayarak, veriye hızlı ve kesintisiz erişimi mümkün kılan kritik altyapılar haline gelmiştir" dedi.

Siber güvenlik alanındaki gelişmelere değinen Yılmaz, "Dijital dünyanın sınırları büyürken tehditler de akıllanıyor, daha karmaşık ve hedef odaklı hale geliyor." ifadelerini kullandı. Kurulan yeni yapıya ilişkin ise, "Bu kapsamda kurmuş olduğumuz Siber Güvenlik Başkanlığı’nın önemli bir kurumsal yetkinlik sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Yılmaz, Zero-Trust güvenlik yaklaşımına ilişkin, "Her erişimin, her işlem adımının, sürekli olarak doğrulanmasını gerektiren ve Zero-Trust (Sıfır güven) olarak adlandırılan güvenlik yaklaşımları bu mimarinin temelini oluşturmaktadır" açıklamasını yaptı.

Yılmaz, bulut teknolojilerinin rolüne değinerek, "Bulutun sunduğu esneklik ve ölçeklenebilirlik, kimlik doğrulamadan tehdit yönetimine kadar geniş bir alanda güvenlik yaklaşımlarını standardize etme yaygınlaştırma potansiyeline sahip" dedi.

Google-Turkcell yatırımına ilişkin değerlendirmesinde Yılmaz, "Böyle bir ortamda Turkcell ile Google Cloud arasında kurulan stratejik ortaklık, Türkiye’nin dijital egemenliğini ve bölgesel konumunu güçlendiren kritik bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yatırım tutarına ilişkin, "Turkcell proje kapsamında 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlarken, Google Cloud tarafından 2 milyar dolar yatırım yapılacak olması da ülkemiz açısından memnuniyet vericidir. Böylece toplamda 3 milyar doları bulacak bir yatırımdan bahsediyoruz" bilgisini paylaştı.

Yılmaz, "Türkiye önümüzdeki dönemde yüksek gelirli ülkeler kategorisine yükselecek yeşil ve dijital dönüşümü gerçekleştirmeliyiz. Yeşil ve dijital dönüşüm verimliliği artıracak ekonomik istikrarımıza büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.

Egemen Bulut altyapısına yönelik de açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Google Cloud, veri güvenliğini en üst seviyede tutmak ve Türkiye’deki regülasyonlara uyum sağlamak amacıyla, Egemen Bulut altyapısını da Turkcell ile birlikte Türkiye’ye getirmektedir. Egemen Bulut altyapısının ülkemize taşınmasıyla kurumlar verilerini kendi anahtarlarıyla şifreleyebilecek, regülasyonlara tam uyumlu bir şekilde çalışabilecektir" ifadelerini kullandı.