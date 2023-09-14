Bulvarspor, Gökhan Aydaş'ı renklerine bağladı

TFF 3. Lig ekiplerinden Bulvarspor, 34 yaşındaki forvet Gökhan Aydaş'ı kadrosuna kattı.

Bulvarspor, Gökhan Aydaş'ı renklerine bağladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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TFF 3. Lig ekiplerinden Bulvarspor, 34 yaşındaki forvet Gökhan Aydaş’ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Bulvarspor, aradığı golcüyü buldu ve 34 yaşındaki futbolcu Gökhan Aydaş’ı kadrosuna kattı. Transferi sonrasında açıklamalarda bulunan Aydaş, "Bulvarspor ile anlaştığım için çok mutluyum. Hedeflerimiz doğrultusunda, sezon sonu da alacağımız en yüksek puan ile ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz" dedi.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

34 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Akçaabat Sebatspor, Kahramanmaraşspor, Karşıyaka, Diyarbekirspor, İstanbulspor, Denizli BŞB, Büyükçekmece Tepecikspor, Payasspor, 1461 Trabzon, Elazığ Belediye, 52 Orduspor, Hacettepe 1945, Bergamaspor, Şile Yıldızspor ve son olarak Nilüfer Belediyespor FSK’da forma giydi.

Gökhan Aydaş, geçtiğimiz sezon Nilüfer Belediyespor FSK’da 9 gollük performans sergiledi.