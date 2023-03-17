BUMOSK'un başkanı yeniden Mitat Ülküde oldu

Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü Derneği’nde, Olağanüstü Genel Kurul yapıldı. Başkan Mitat Ülküden güven tazeledi.

Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü Derneği’nde (BUMOSK) Olağanüstü Genel Kurul gerçekleşti. Mevcut başkan Mitat Ülküde yeniden başkan seçildi. Dernek merkezinde gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Mürsel Kaya, üyeliklerini de Merve Demir ve Ergün Şeker yaptı. Mevcut başkan Mitat Ülküden’in güven tazelediği genel kurulda yürürlüğe giren yeni spor yasası hükümlerinde oluşturulan tüzük değişikliği üyeler tarafından kabul edildi. Genel kurulda ayrıca yine yeni spor yasası hükmüne göre derneği adı Bursa Uludağ Motor Spor Kulübü olarak değiştirildi. Buna bağlı olarak kulübün yeni logosu da oy birliği ile kabul edildi.

Mitat Ülküden’in yönetimi de belli oldu

Yeniden başkanlığa seçilen Mitat Ülküden’in yönetiminde Hakan Çokünlü, Hasan Tunalı, Süha Gürsoy, Murat Eroğlu, Sevda Kurul ve Mürsel Kaya yer alıyor. Güven tazeleyen Mitat Ülküden olağanüstü genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, “Yeni spor yasası hükümlerine göre olağanüstü genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Kulübümüzün isminde ve logosunda değişiklik oldu. Ayrıca tüzüğümüz de yenilendi. Bizlerle birlikte hareket eden tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Yeni yönetimimizle camiamıza iyi hizmetler sunacağımıza inanıyorum. Ulusal ve mali yarışlarımız bu yıl da devam edecek. İlk olarak 29-30 Nisan tarihlerinde Batı kurumsal ana sponsorluğunda TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde karting yarışımızı düzenleyeceğiz. Yeni dönemin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.