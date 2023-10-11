Bundesliga gol kralı Serhou Guirassy, Avrupa'nın zirvesinde

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen 27 yaşındaki Gineli santrfor Serhou Guirassy, ligde attığı 13 golle, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Trendyol Süper Lig'de en fazla gol atan futbolcu konumunda bulunuyor.

Bundesliga gol kralı Serhou Guirassy, Avrupa'nın zirvesinde
Editör
EditörEditör
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen 27 yaşındaki Gineli santrfor Serhou Guirassy, ligde attığı 13 golle, Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Trendyol Süper Lig’de en fazla gol atan futbolcu konumunda bulunuyor.

Stuttgart forması giyen Gineli santrfor Serhou Guirassy, Almanya Bundesliga’nın ilk 8 haftalık bölümünde attığı 13 golle, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 27 yaşındaki futbolcu, Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Trendyol Süper Lig’de en fazla gol atanlar listesinde zirvede yer alıyor. Listede sırayla 10 golle Serie A’dan Inter’in golcüsü Lautora Martinez bulunurken, 8 golle Süper Lig’den Galatasaray’ın forveti Mauro Icardi, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City’den Erling Haaland ile İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid’den Jude Bellingham 3. sırayı paylaşıyor.

Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain’in yıldızı Kylian Mbappe ise listede kaydettiği 7 golle 4. sırada bulunuyor.