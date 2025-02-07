Bungolav tatiline geldi, yol tartışmasında silahla vurularak öldürüldü

Kocaeli’den Sakarya’nın Sapanca ilçesine bungalov tatili için gelen ve yol tartışmasında yaralanan 2 arkadaştan biri hayatını kaybetti.

Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Sapanca istikametine 41 AKB 278 plakalı otomobil giden K.T. (20) ile aynı yöne giden plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araçtaki kişi veya kişiler arasında yol meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Araçtan inen kişi veya kişiler K.T.’nin bulunduğu aracı kurşunladı. Olayda araç sürücüsü ile yanında bulunan Mert Elter (21) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mert Elter yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elter’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Hafif yaralı K.T. ise ayakta tedavi edildi. Polis olaydan sonra kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.