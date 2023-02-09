Bünyan'dan deprem bölgesine yardım akını

Bünyan Belediyesi tarafından deprem bölgelerine ve depremzedelere ulaştırılmak üzere başlatılan yardım kampanyası halkın büyük desteğiyle deprem bölgelerine ve depremzedelere akın akın ulaşmaya devam ediyor.

Bünyan Belediyesince depremin hemen ardından başlatılan yardım kampanyası ile bugüne dek Kahramanmaraş ve Malatya başta olmak üzere deprem bölgelerine 7 tır, çok sayıda kamyon ve bölge halkının gönüllü olarak yola çıktığı çok sayıda araç deprem bölgelerine ulaştı ve ulaşmaya devam ediyor.

Kampanya ile ilgili açıklamada bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ’’Depremin hemen ardından Kaymakamımız Turgut Gülen ile tüm halkımıza yardım çağrısında bulunduk. Şükürler olsun ki halkımız çağrılarımıza kulak vererek yardım yağdırdı ve destek olmak için yardımları toplama noktamız olan Atatürk İlkokulu’na akın etti. Kampanyamızın ilk iki gününde deprem bölgelerine 7 Tır, çok sayıda kamyon ve araç ulaştırdık. Halkımıza yardım ve destekleri için teşekkür ediyor, gelecek yardımları bölgelere ulaştırmak üzere Atatürk İlkokulu’nda bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.