Burak Bijuteri Hizmete Açıldı

Silivri esnaf camiasına yeni bir işletme daha katıldı

Silivri’nin gözde ticaret noktalarından Yemeniciler Sokak’ta hizmet vermeye başlayan Burak Bijuteri, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılışa, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Silivri’mize kazandırılan her yeni işletme, ilçemizin ekonomik dinamizmine ve esnaf camiamıza güç katmaktadır. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, işletme sahibi Burak Ergül'e bol ve bereketli kazançlar diliyorum,” dedi.

SİBESO Başkanı Nuray Koçer ise, “Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirdiğimiz açılış töreni, dayanışmanın ve ortak hedeflerimizin güzel bir göstergesiydi. Değerli esnaf kardeşimize bol ve bereketli kazançlar diliyor, her daim yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum,” şeklinde konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte faaliyete başlayan Burak Bijuteri, geniş ürün yelpazesiyle ilçe halkına hizmet sunmaya başladı.