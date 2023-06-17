Burak Kızılhan: '5 yıldızlı armalarımızı gelecek sezon her alanda kullanacağız'

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, armalarını gelecek sezon her alanda 5 yıldızlı olarak kullanacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılırken, toplantıda sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin 5 yıldızlı armayı gelecek sezon her alanda kullanacağını aktaran Kızılhan, "Kulübümüz, 2022-2023 sezonu itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu’nun kurulduğu 1923’ten bugüne 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğun karşılığı olan 5 yıldızlı arma dönemini hayata geçirdi. Armamız resmen tescillendi. Bu konuda tarihi gerçekler ve gerekçelerle 2020-2021 yılında yaptığımız başvuru süreci sürerken, kulübümüz daha fazla beklemeyecek armalarımızı takım formalarımızda ve her alanda tescilli halde kullanacaktır" şeklinde konuştu.

"26 Ekim’e kadar tüzük için genel kurulu toplamak istiyoruz"

Yeni Spor Yasası’nın yürürlüğe girmesinin ardından tüzükte yenilenme yapacaklarını aktaran Burak Kızılhan, "Göreve başladığımız günden itibaren tüzükle ilgili sıkıntılar olduğunu defalarca dile getirdik. Biz tüzük konusunda çalışmalarımıza devam ederken yeni spor yasası yürürlüğe girdi. Çalışmalarımızı yeni spor yasasına uyum çerçevesinde yeniden şekillendirmek zorunda kaldık. Bu zorunluluk 26 Ekim’e kadar uzatıldı. Biz de 26 Ekim’e kadar tüzük değişikliği için genel kurulu toplamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Burak Kızılhan, gelecek sezon kombinelerde bilet devir hakkının 5 maçla sınırlandırılacağını aktararak, bu devir hakkına Avrupa ve derbi maçlarının dahil olmayacağını belirtti.