Burak Yılmaz, galibiyet ile başladı
Beşiktaş'ta İstanbulspor karşısında takımın başında çıkan Burak Yılmaz, takımın başında çıktığı ilk maçta 3 puanla ayrıldı.
Beşiktaş’ta İstanbulspor karşısında takımın başında çıkan Burak Yılmaz, takımın başında çıktığı ilk maçta 3 puanla ayrıldı.
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 2-0’lık skorla yendi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in takımın ayrılmasının ardından İstanbulspor müsabakasında siyah-beyazlı takımın başında maça çıkan Burak Yılmaz, ilk maçında 3 puan aldı.
Sezon başında Şenol Güneş’in yardımcısı olarak Beşiktaş teknik ekibine katılan Burak Yılmaz, alınan karar doğrultusunda yapılacak olağanüstü seçimli kongreye kadar takımın başında yer alacak.