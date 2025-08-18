'Burası Çimento Fabrikası Değildir'

Silivri kamuoyunda gündeme gelen “çimento fabrikası kurulacak” iddialarına ilişkin Boğaziçi Beton firmasından önemli bir açıklama geldi. Yetkililer, “Boğaziçi Çimento Öğütme Tesisi bir çimento fabrikası değildir. Tesis doğaya, yeraltı sularına ve tarım arazilerine zarar verecek hiçbir katı, gaz veya sıvı atığı yoktur. Büyükçekmece’deki çimento fabrikası gibi olmayacak, çevre dostu, çevreye zararı olmayan bir tesistir” diyerek bilgi yanlışlığını düzelten açıklamada bulundu.

Boğaziçi Çimento Sanayi ve Ticaret Şirketi tarafından Silivri’nin Çanta Mahallesi’nde kurulmakta olan Boğaziçi Çimento Öğütme Terminali; üretim alanı ve çevresel etkileri nedeniyle bazı STK’lar tarafından tartışılıyor.

2004 yılında dönemin Çanta Belediyesi tarafından yapılan imar planlarına göre inşa edilen tesis sanayi alanında bulunuyor. Söz konusu bölgedeki sanayi plan notlarında ise Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı özellikleri “Dumansız, kokusuz, atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlardır” şeklinde ifade ediliyor.

Üretim faaliyetleri, çevre etkileri ve kamuoyunda merak edilen tüm konular üzerine önemli bir açıklama yapan Boğaziçi Beton yetkilileri, özellikle bu tesisin çevreye zarar vermeyeceğini, tüm yasal izinlerin ve şartların yerine getirilerek başlandığını vurguluyor.

İşte merak edilen tüm sorular ve cevapları:

Kurumsal Yapı ve Faaliyet Alanı

Boğaziçi Beton nerede kurulmuştur, nerelerde tesisleri vardır?

1997 yılında alt yüklenici olarak başladığımız hazır beton üretimine, 2003 yılından itibaren Boğaziçi Beton markası ile bağımsız olarak hizmet veriyoruz. Üretim ve satış faaliyetlerimizi İstanbul’da 23 farklı lokasyonda, 31 hazır beton tesisi ile sürdürüyoruz.

Ana faaliyet konumuz olan hazır beton üretimi ve satışı ile birlikte, betonun hem kalitesini hem maliyetini etkileyen agregayı da kendi bünyemizde üretiyoruz. Bu kapsamda 2 taş kırma tesisi ile İstanbul Avrupa Yakasının yüksek kapasiteli agrega maden ocağı işletmecisiyiz.

Dinamik ve güçlü ekibimiz, güçlü araç/makine–ekipman parkurumuz ile müşterilerimizin ihtiyacı olan çözümler üretiyoruz. Sürekli gelişen ve kendini yenileyen, çevre duyarlılığı olan bir marka olarak, birçok büyük projenin vazgeçilmez çözüm ortağı olmanın yanı sıra pek çok mega projeye de imza attık.

İstanbul’da en yaygın dağıtım ağına ve en yüksek üretim kapasitesine sahip hazır beton firmalarından biri olarak alanımızın önemli markalarından biri olduk.



“Klinker Üretim Tesisi Değildir”

Silivri Çanta Mahallesi’ne kurulacak olan tesisin kapasitesi ve üretim hacmi ne olacak?

Boğaziçi Çimento Öğütme Tesisi’nin kurulu öğütme kapasitesi 1 milyon ton olarak tasarlanmıştır. Üretilecek olan çimentonun tipi, özelliği, kalitesi ve performansına bağlı olarak üretim hacmi 600 bin tondan 1 milyon tona kadar değişim gösterecektir.

Tesiste ne tür ürünler üretilecek? Sık sık “klinker” ifadesi kullanılıyor. Tesisin ismini de taşıyor. Ne demek?

Boğaziçi Çimento Öğütme Tesisi klinker üretim tesisi yani entegre çimento fabrikası değildir. Tesis, çimento fabrikalarının yarı ürünü olan klinkeri girdi madde olarak kullanır. Klinkeri diğer mineral katkılarla (alçı, kalker, tras) istenen oranlarda karıştırarak öğütür ve değişik kalite ve performansta çimentolar üretir.

Tesis klinker öğütür, üretmez.

Bu tesisi Silivri’ye kurma kararınızın ardındaki başlıca etkenler nelerdi?

Boğaziçi Çimento Öğütme Tesisi sera gazı ve karbon salımı olmayan bir tesistir. Üretim sürecinde fosil ve/veya alternatif yakıtlar kullanmayan ve hiçbir atık üretmeyen veya yan ürünü olmayan bir yatırımdır. Boğaziçi Çimento Öğütme Tesisi’nin kurulması için Silivri’yi seçmemizde başlıca etkenleri şöyle özetleyebiliriz:

• Tesisin kurulacağı arsanın sanayi alanı yani OSB içerisinde olması,

• Pazarın gelişme ekseni ile uyumlu olması,

• Boğaziçi Beton santrallerinin önemli bir bölümüne konum olarak yakın olması,

• Lojistik açısından uygun bir yer olması, ihracat için uygun konumda bulunması,

• İstihdam için nitelikli eleman bulunabilecek potansiyelin bölgede olması.

“Atık Olmayan Endüstriyel Tesis”

Silivri’de çok sayıda kum ocağı, beton santrali, maden ocağı var. Özellikle beton santralleri ile arasındaki fark nelerdir?

Boğaziçi Çimento Öğütme Tesisi tamamen kapalı alanda üretim yapan ve hiçbir atığı olmayan bir endüstriyel tesistir. Mevcut en modern teknolojiler kullanılarak üretim yapılır.

Beton santralleri çimento fabrikalarında ya da terminallerinde üretilen çimentoyu kullanır. Aralarında benzerlik yoktur. Ayrıca Boğaziçi Çimento Öğütme Tesisi’nin kum ocakları, maden ocakları, beton santralleri ile hiçbir benzerliği yoktur. Tamamen farklı üretim süreçlerine sahiptir.

Çevresel Etkiler ve Önlemler

Tüm yasal izinler alındı mı? Süreç nasıl ilerledi?

Çimento öğütme terminali, ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) sürecinin gerektirdiği tüm aşamalardan geçerek yani gerekli ÇED raporunu hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan “ÇED İzni Gerekli Değildir” belgesini aldı. Devamında diğer yapı ruhsatları ve izinler alınarak tesis yapılmasına başlandı.

Çimento öğütme terminalleri ÇED izni gerekli olmayan tesisler grubundadır (2. grup). Bu kapsamda gerekli rapor hazırlandı ve başvuru yapıldı, mevcut yönetmelikler çerçevesinde “ÇED İzni Gerekli Değildir” belgesi alındı.

“Tesisin Doğaya Hiçbir Zararı Olmayacak”

“Doğa katledilecek” şeklinde bir iddia ve söylem var. Tesisin doğaya, yeraltı sularına, tarım arazilerine veya hava kalitesine etkisi olacak mı?

Boğaziçi Çimento Öğütme Tesisi bir çimento fabrikası değildir. Tesis doğaya, yeraltı sularına ve tarım arazilerine zarar verecek hiçbir katı, gaz veya sıvı atığı yoktur.



Toz, gürültü ve atık yönetimi… Sizlerin özellikle bu konularda ne gibi tedbirleriniz var?

Boğaziçi Çimento Öğütme Tesisi’nde hammadde ve ürünler kapalı alanda stoklanır. Kapalı depo alanı olarak tanımladığımız silolar modern toz tutma sistemleri ile donatılmış olup sürekli devrede tutulur. Tüm tesis, toz emisyonunun 10 mg/Nm3 değerinin altında olacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu değer yeni çimento fabrikalarında 30 mg/Nm3 seviyesindedir.

Makine ve ekipmanın çalışmasından kaynaklanan gürültü, tüm ünitelerin kapalı alanda bulunması nedeniyle fark edilecek yükseklikte değildir. Ayrıca tüm üniteler ses seviyesi yürürlükteki yönetmeliklerle uyumlu olarak 80 db altında dizayn edilmiştir.

Boğaziçi Çimento Öğütme Tesisi endüstriyel atığı olmayan bir tesis olacaktır. Pis sular için arıtma ünitesi kullanılarak arıtılan suyun bahçe sulama amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

“Ağaçlandırma Yapılacak”

Doğal yaşam; yani bitki örtüsü göz önüne alındığında, özel bir çalışma var mı?

Boğaziçi Çimento Öğütme Tesisi’nin kurulacağı alanın yaklaşık %35-40’ı ağaçlandırılacak veya yeşillendirilecek alan olarak planlanmıştır. Tesisin çevresi tamamen ağaçlandırılacaktır.

“Büyükçekmece’deki Gibi Bir Fabrika Değildir”

Bazı endişeler var. “Büyükçekmece Mimar Sinan’daki çimento fabrikası gibi olacak” yorumları yapılıyor. Bölge halkı bu tesisin kurulmasından etkilenecek mi?

Boğaziçi Çimento Öğütme Tesisi, Büyükçekmece Mimar Sinan’daki gibi entegre çimento fabrikası değildir. Boğaziçi Çimento Öğütme Tesisi çevre etkisi sıfıra yakın bir tesistir. Havayı kirletecek gaz salımları, toprağı kirletecek sıvı ve katı atıkları yoktur.

Bu nedenle iki tesisi karşılaştırmak hata olur. Büyükçekmece Mimar Sinan’daki tesis ÇED iznine tabi ve ilgili yönetmeliğe göre 1. grup tesisler kapsamındadır. Boğaziçi Öğütme Terminali ÇED iznine tabi olmayan 2. grup tesisler kapsamındadır.

Sosyal sorumluluk projeleri var mı? Özellikle çevre eğitimi, genç istihdamı veya yerel destek projeleri düşünülüyor mu?

Boğaziçi Çimento Öğütme Tesisi’nin yaklaşık 50 ila 100 arasında direkt çalışan ve yüzlerce indirekt çalışanı olacaktır. Çalışanlarına sağlayacağı ekonomik katkı yanında çevredeki paydaşlarına da katkıları olacaktır. Söz konusu paydaşlarımız arasında olacak belediye ve STK’lar ile birlikte çalışarak yerel destek projelerinde yerini alacaktır.

Çevre Dostu Yenilenebilir Enerji Sistemi

Tesisin enerji ihtiyacını nasıl karşılanacak?

Boğaziçi Beton aynı zamanda bir yenilenebilir enerji (güneş) üreticisidir. Kurulu solar enerji santralleri ile tesisin enerji ihtiyacını karşılamayı planlamaktadır. Aynı zamanda tesisin içinde veya dışında kurulacak binalar ve stok alanları üzerinde solar enerji panelleri kurulması öngörülmektedir.

Bu tesisin bölge ekonomisine katkısı ne olacak? (İstihdam, vergi vs.)

Boğaziçi Çimento Öğütme Tesisi çevreye zarar verecek bir tesis değildir. İsmindeki çimento kelimesi nedeniyle bazı kesimlerde tesisin zararı varmış gibi bir algı oluşturulduğunun farkındayız. Konuşulan zararların veya olumsuz çevre etkilerinin bilimsel bir dayanağı yoktur ve olamaz. Boğaziçi Çimento Öğütme Tesisi yaratacağı direkt ve indirekt istihdam, katma değer ve vergiler ile bölgenin önemli tesislerinden biri olacaktır. Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerinden birinin (ISO 2024: 232. / ISO 2023: 194.) bölgeye yatırıma başlaması bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır.

“Örnek Bir İşletme Olacağının Sözünü Veriyoruz”

Çanta Mahallesi sakinlerine ve Silivri halkına vermek istediğiniz en önemli mesaj nedir?

Boğaziçi Çimento Öğütme Tesisi bir entegre çimento fabrikası değildir. Endüstriyel hiçbir atığı olmayan tesis bölgeye zarar vermesi mümkün olmadığı gibi bölgedeki tüm paydaşlarına ekonomik fayda, sosyal destek sağlayacaktır.

Boğaziçi Çimento Öğütme Terminali, Büyükçekmece Mimar Sinan’daki entegre çimento fabrikası değildir. Çevresel etkileri bulunmayan bir çimento tesisi olarak örnek bir işletme olacağının sözünü veririz.

