Buray Kocaelilere unutulmaz bir gece yaşattı

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri dolayısıyla sahne alan sevilen sanatçı Buray, Darıca Millet Bahçesi’nde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Buray’ı sevenleri ile bir araya getirdi. Darıca Millet Bahçesi’nde gerçekleşen Buray konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. "Olmadı", "Senin Yüzünden", "Sen Sevda mısın", "Deli Kız", "Alaz Alaz" gibi en sevilen şarkılarıyla dinleyenlere keyifli bir gece yaşatan Buray, sahne performansıyla göz doldurdu. Müzikseverler de danslarıyla başarılı sanatçıya eşlik etti. Herkese iyi eğlenceler dileyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, "26 Ağustos 1071’de Malazgirt’te yurt edinilen bu topraklar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile mühürlenmiş ve ebediyen bizim olmuştur. Bu zaferi bize yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmet ile anıyorum" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı. Konuşmaların ardından Uysal, Buray’a çiçek takdim ederken, Bıyık da başarılı sanatçıya Darıca’nın simgesi olan Gönül Birliği Kapısı maketi hediye etti.