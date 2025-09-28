Burcun Göleti'nde balık ölümleri
Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Burcun köyünde bulunan gölette balık ölümleri meydana geldi.
Havaların kurak gitmesi nedeniyle suyun azaldığı Burcun Göleti’nde balık ölümleri meydana geldi. Yaşanan balık ölümlerinin sebebi bilinmiyor. Vatandaşlar, "Yıllardır Burcun Göleti’ne gidip geliyoruz, ilk kez böyle bir tabloyla karşı karşıya geldik. Havaların kurak gitmesi nedeniyle gölette büyük oranda su azalması olduğunu görüyoruz. Ölümlerin neden meydana geldiğini anlayamadık" dediler.