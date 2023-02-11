Burdur'da depremzedeler için toplanan malzemeleri çalarken yakalanan kadın tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde depremzedelere göndermek için toplanan yardımları çalmaya çalışırken yakalanan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'da depremzedeler için toplanan malzemeleri çalarken yakalanan kadın tutuklandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Burdur’un Bucak ilçesinde depremzedelere göndermek için toplanan yardımları çalmaya çalışırken yakalanan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam saatlerinde yardım malzemelerinin toplandığı yerde toplanan yardım malzemelerini çalmaya çalışan Yasemin M. (28) nöbette bulunan bekçinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Bekçi tarafından yakalanan kadın gözaltına alındı. Daha önceden de bir çok sabıkası bulunan kadın, Bucak Cumhuriyet Savcılığı tarafından mahkemeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.