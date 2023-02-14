Burdur'da kuaförlerden depremzedelere saç ve yüz bakım hizmeti

Burdur’da hizmet veren kuaförler, gönüllü olarak depremzedelerin saç ve yüz bakımını yaparak onlara moral oldu.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından, depremzedeler çeşitli illerdeki yurtlara barınmalarını sağlamak için gönderilmeye başlandı. Burdur’a gelen depremzedelere de kuaförlere saç bakımı yaparak destek oldu. Kuaför olan Kamile Suna, işletmesine gelen depremzedelerin ücretsiz olarak saç bakımını yaparak onlara moral olmaya çalıştı. Bakımlarını yaptıktan sonra depremzedeleri aracıyla konakladıkları yurtlara bırakan Suna, onlara destek olabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını belirtti.

"Moral olmak istedik"

Depremzedelere yaptığı destek hakkında konuşan kuaför Kamile Suna; “10 ilimizdeki deprem bütün Türkiye’yi üzdü. Kuaför olarak bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hepimiz insanız, tabii ki kardeşiz. Yardım etmek hepimizin görevi. Hatay’dan depremzede arkadaşlarımız geldi. Onların kişisel bakımlarını yaptık. Gerçekten toza, çamura maruz kaldıkları için burada onlara hem moral, hem de destek olabilmek için yardımcı olduk” dedi.

Burdur’da hizmet veren bir çok kuaför ve berber tüm depremzedelere ücretsiz hizmet vermeye devam edeceklerini bildirdi.