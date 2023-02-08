Burdur'da yaşayan Çinlilerden afet bölgesine yardım

Burdur’da yaşayan Çinli iş adamları, afet bölgesine yardım tırı gönderdi.

Burdur’da mermer işiyle uğraşan Çinli iş adamları, depremzedelere yardım edebilmek için afet bölgesine bir tır dolusu yaşam malzemesi gönderdi. Burdur Çinli Mermerciler Birliği olarak kendi aralarında para toplayan Çinli mermerciler, afet bölgesine gönderecekleri malzemeleri de kendileri aldı. Yaptıkları yardım ile ilgili konuşan Çinli iş adamı Guoxiong Chen, “Biz 16–17 senedir burada yaşıyoruz. Bu depremden 10 tane il etkilenmiş. Bayağı üzüldük. Sektör olarak birçok arkadaş ile bu üzüntüden dolayı bir bağış yapmak istedik. Biz bu bağışı toplayarak devlete gönderiyoruz. Bugün de bir tır dolusu malzemeyi topladık afet bölgesine yolladık. Bizim bağışlarımız devam edecek. Arkadaşlarımızla birlikte 1 milyon TL veya daha fazla destek sağlayacağız” dedi.

Çinli iş kadını Liping XIE ise, “Türkiye bizim ikinci memleketimiz oldu. Biz burayı çok seviyoruz ve devamlı burada kalıyoruz. Depremden dolayı çok üzülüyoruz. Bundan dolayı bağış yapıyoruz. Çok geçmiş olsun” açıklamasında bulundu.

Bugün gönderdikleri yardım tırının ardından yardımlarının devam edeceğini bildiren Çinli grup, cuma günü de AFAD’a maddi bağış yapacaklarını belirttiler.