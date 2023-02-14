Burdur Halk Eğitim Merkezinde hazırlanan nevresimler afet bölgesine gönderiliyor

Burdur Halk Eğitim Merkezinde gönüllüler tarafından hazırlanan nevresim ve kıyafetler, afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ilde etkili olurken, bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremzedelere yardım için tüm Türkiye seferber oldu.

Burdur Halk Eğitim Merkezindeki öğretmenlerin gözleminde gönüllü kadınlar, afet bölgesine gönderilmek üzere nevresim takımı ve kıyafetler dikerek bir nebze de olsun oradaki ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalışıyor. Burdur halkı tarafından Halk Eğitim Merkezine getirilen kumaşlardan ihtiyaçlara göre ceket, eşofman, kazak, nevresim, yastık kılıfı gibi ürünler hazırlayan gönüllü kadınlar, ürünleri bir an önce gönderebilmek için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Gönüllü kadınlar ile birlikte özveri ile çalışan Burdur Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Ayşeli Özçoban, "Burdur Halk Eğitim Merkezi adına depremzedelere nevresim takımı dikiyoruz. Kursiyerlerim yardım ediyor. Önce kesim yapılıp, yukarıda dikimi yapılıyor. Overlokların düğmelerini hazırlayarak paketleyip depremzedelere göndereceğiz inşallah" dedi.

"Halkımız bağışlıyor"

Bir diğer Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Songül Akbaş ise, "Halkımızın bağışladığı kumaşlardan nevresim dikiyoruz. Burada dikilen nevresimler depremzedelere gönderilecek. 4 atölyede dikimler yapıyoruz. Bazı nevresim ve kıyafetleri çıtçıtlı bazılarını ise fermuarlı yapıyoruz. Ardından bitmiş olan ürünlerimizi güzelce katlıyoruz. Katladığımız nevresimleri poşetleyip koliliyoruz. Deprem bölgelerine ulaştırmak üzere hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezinde hazırlanan koliler, Valilik koordinesinde deprem bölgelerine ulaştırılıyor.