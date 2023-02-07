Burdurlular depremzedeler için seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremden sonra tüm ülke yardım için seferber oldu. Burdurlular da depremzedeler için dört koldan yardıma koştu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük hasara sebep olan 7.7 şiddetindeki depremin ardından tüm Türkiye afet bölgesine yardım için seferber oldu. Türkiye’nin 4. seviye yardım çağrısının ardında da bir çok ülke afet bölgesine arama kurtarma ekipleri ve yaşam malzemesi göndererek depremzedelerin yardımına koştu. Burdur’da da 10 ilde yaşanan depremin duyulmasının ardından vatandaşlar yardım için seferber oldu. Burdur valiliği depremden etkilenen vatandaşlara acilen ulaştırılmak üzere valilik koordinesinde ayni ve nakdi yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyasının başlamasının ardından Burdurlu vatandaşlar yardım malzemesi toplama merkezlerine akın etti. Gönüllüler yardım malzemelerini istiflerken vatandaşlar da yardım merkezine torba torba malzeme taşıdı.

"2 gündür hummalı bir şekilde yardım kolisi getiriyorlar"

Yardımların toplandığı Gençlik Merkezinde çalışmaları koordine eden Gençlik Merkezi Müdürü Atilla Ersoy, "Biz öncelikle Burdur halkımıza teşekkür ediyoruz. 2 gündür hummalı bir şekilde yardım kolisi getiriyorlar. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün talimatı ile bu hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bu dönemden konuşmaktan ziyade insanlarımızın bu işleri yapması, yardımcı olması, birbirlerine kenetlenmesi gerektiğini biliyoruz. Bizim de gençlerimiz bu şuurla buralarda gönüllü olarak çalışıyorlar. Allah razı olsun hepsine teşekkür ediyorum. Tabi ki ülke olarak büyük bir felaketin eşiğinden geçiyoruz. Cenabı Hak böyle bir felaketi tekrar göstermesin. Oradaki kardeşlerimize yardım etsin. Biz de elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise yaptığı açıklamada, “Öncelikle başımız sağ olsun. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşıyoruz. Bu yaraları sarmak için tüm Türkiye ayağa kalktı. El ele kol kola deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın en azından insani ihtiyaçlarını bu bölgeden karşılayabilmek için dünden beri vatandaşımız seferber oldu" dedi.

"Herkesin yardım etmesi lazım"

Gençlik Merkezinde gönüllü olarak çalışan Melisa Koca ise, "Burada yardım topluyoruz. Kıyafet, kadın ürünleri, bebek ürünleri topluyoruz. Bu Türkiye tarihinin en büyük depremi olarak kayıtlara geçti. Çok fazla insan yaralandı, çok fazla ölü var. Çok sayıda evsiz insan var. Herkesin yardım etmesi lazım. Ben burada gönüllü olarak çalışıyorum. Gönüllü olarak geldim. Konferans salonunda da yine aynı şekilde toplama alanları var. Biz burada her şeyi koliliyoruz” sözlerine yer verdi.

Yine Gençlik merkezinde çalışan Yüzme antrenörü Ahmet Tunca Evcil yaptığı açıklamada, “Öncelikle çok büyük bir afet geçiriyor ülkemiz. Göçük altında kalan tüm depremzedelere Allah sabır versin, güç kuvvet versin. İnşallah biz de 11 Şubat’ta buradan Gençlik spordan gönüllü bir ekiple oraya gideceğiz. Yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım edeceğiz. Burdur halkına da teşekkür ederiz. Çok büyük bir destek sağladılar. İki gündür devamlı gönderdikleri eşyalar çok lazım olan, orada belirttikleri eşyaları göndermişler. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah biz de oraya gidip elimizden gelen katkıyı sağlayacağız” dedi.