Burger King, 'Şirinler Menüsü'nü tüketicilere sundu

Burger King Şirinler filmine özel olarak tasarlanan ‘Şirinler Menüsü’ tüketicilere sunuldu.

7’den 70’e herkesin sevdiği Şirinler, yeni filmiyle birlikte Burger King’de yeni bir menüye dönüştü. Yapılan açıklamaya göre, alevde ızgara ateşiyle pişirilen Trüflü Mushroom Burger, trüflü mayonez ve mantarın tadını Şirinler Menüsü’nde bir araya getirildi. Mavi rengi ve İtalyan karamelli tadıyla Shake Şirin ile İtalyan karamelli lezzeti taşıyan Sundae Şirin de dondurma tutkunlarına özel olarak menüyü tamamlıyor. Şirinler Menüsü, içindeki çocuğu yaşatan yetişkinler için nostaljik ve keyifli seçenek olarak öne çıkıyor. Menüde mavi renkler ve özel tatlar buluşuyor.

Trüflü Mushroom/Mantar Burger: Trüflü mayonez ve mantar dolgulu burger.

Shake Şirin: Mavi rengi ve özel İtalyan karameliyle hazırlanmış, tatlıseverler için milkshake.

Sundae Şirin: Burger King’in kremalı vanilyalı dondurması.