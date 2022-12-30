Burhaniye' de 2022 yılında 3590 sporcuya lisans verildi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan 2022 yılına ait değerlendirme yaptı. Alparslan, yıl içinde 3 bin 590 sporcuya lisans, 4 bin 412 sporcuya da spor kartı çıkarıldığını söyledi.

Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, yıl boyu salonların sporcularla dolduğunu söyledi. Müdür Alparslan, “ Burhaniye Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü olarak 2022 yılında çeşitli branşlarda 3bin 590 sporcumuza lisans, 4 bin 412 sporcumuza spor kartı çıkartılmıştır. İlçe olarak Bakanlığımızın belirlemiş olduğu nüfusa orantılı sporcu sayısı hedefine ulaşılmıştır. Salonumuzda aktif olarak uzman antrenörlerimiz eşliğinde her yaş grubuna yönelik Voleybol, Basketbol, Cimnastik , Masa Tenisi, Güreş, Taekwondo, Karate, Pilates antrenmanları yapılmaktadır. Gerek Bakanlık gerekse İlçe Müdürlüğümüz Projeleri dahilinde Engelli Bireylere Yönelik Mutlu Çarşamba, Değerler Projesi, Evinin Sultanları, Damla Gönüllülük Projesi, Roman Vatandaşları İyileştirme Çalışması, İlkokul 4. Sınıflara Yönelik Spor Dalı Eğitimi, Dezavantajlı Çocuklarla Spor Etkinliği Projesi, Çevreme Sahip Çıkıyorum projesi, Anaokulu Öğrencilerine Spor Etkinliği gibi etkinlikler ile 4 ‘den 84’e her yaşa yönelik spor, kültür ve yardımlaşma bilincinin gelişmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen Okul Sporları faaliyetleri 2022-2023 öğretim yılı içerisinde devam etmektedir. İlçemiz A Milli 3x3 Streetball Kadın ve Erkek takımları hazırlık Kampına, Uluslar Arası TVF U20 Türkiye Şampiyonası BVA Balkan Beach Tour Ören Etabı, Ulusal olarak Okullar Arası Bisiklet Turnuvası Gençler Yıldızlar Türkiye Birinciliği, Üniversite Sporları Federasyonu Plaj Korfboll Şampiyonası etkinliklere ev sahipliği yapmıştır” dedi.