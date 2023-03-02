Burhaniye' de deprem önlemleri konuşuldu

Burhaniye ilçesinde, Belediye Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısının 1. birleşimi belediye meclis salonunda yapıldı. Gündeme geçmeden önce açıklamalarda bulunan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Çok büyük bir afet yaşadık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Belediye olarak, deprem bölgesine ve depremzedelere yapılan yardımların sayısal verilerle sunumunun yapıldığı toplantıda; deprem bölgesine giden Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban ile Murat Yazgan ve Belediye Meclis Üyeleri Tarık Erdil ile Bülent Başaran da gündem maddelerine geçilmeden önce söz alarak deprem bölgesinde gözlemlediklerinden bahsederek ülke olarak yaşadığımız acıya vurgu yaptılar. Ardından, gündeme ek olarak sunulan depremle ilgili iki öneri de oy birliğiyle kabul edilerek gündeme alındı. Ören Yolu üzerinde geçici olarak durdurulan inşaatların durumu ve Edremit Körfezinde bulunan fayların deprem üretme potansiyeline sahip olması nedeniyle oluşabilecek bir deprem öncesi İlçe genelinde bulunan yapı stoğunun gözden geçirilmesi, riskli bölgelerin belirlenmesi, alınacak önlemler ve vatandaşın bilinçlendirilmesi konusu ile ilgili müzekkereler Deprem ve Doğal Afet Komisyonu ile İmar Komisyonuna birlikte havale edildi Öneri olarak meclise sunulan ve oy birliğiyle gündeme eklenen bir diğer madde olan; Burhaniye’deki vatandaşların evlerini güçlendirmek için yapacağı çalışmalarda belediye olarak tüm harç ve ödemelerin alınmamasını içeren müzekkere Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. Burhaniye Belediyesi’nin yapı kontrol ve denetimler konusunda hassasiyetinin artarak devam edeceğini belirten Başkan Deveciler,“ Belediyemizde Yapı Kontrol Müdürlüğü, İmar Müdürlüğünden ayrı bir müdürlük. Çoğu belediyede bu böyle değil, depremden sonra Yapı Kontrol Müdürlüğünün ne kadar önemli olduğunu gördük. Belediye Meclisimizce alınan kararlarla ilçemizde yapılan konutların depreme dayanıklılığını arttıracağız. Mevcut evlerini güçlendirmek isteyen vatandaşlarımıza destek sağlamak için harç ve ödemelerini almayarak vatandaşları teşvik edeceğiz. Bunun için çalışmalarımız başladı, komisyonlarımız konuları değerlendirecek" dedi.