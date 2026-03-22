Burhaniye' de Halk İnisiyatifinden huzurevi ziyareti

Burhaniye ilçesinde, Halk İnisiyatifi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Kenan Sucuoğlu Huzurevi’n ziyaret etti. Ziyaret sırasında yaşlıların elleri öpüldü ve sohbetler yapıldı

Burhaniye Halk İnisiyatifi Başkanı İbrahim Doğan yaptığı açıklamada, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında bugün Burhaniye Huzurevi’ni, Burhaniye Halk İnisiyatifi olarak ziyaret ettik. Saat 15.00’te gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı ziyarette bir kez daha gördük ki; herkesin ayrı bir hikâyesi var. Unutmayalım bizler de bir gün yaşlanacağız. Hayatın her alanında dayanışma içinde olalım" sözlerine yer verdi.