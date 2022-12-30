Burhaniye' de hayatını kaybeden emekli polis için tören düzenlendi

Burhaniye ilçesinde, hayatını kaybeden emekli polis memuru Bedir Akçıl toprağa verildi. Akçıl için Kocacamide düzenlenen cenaze törenine İlçe Emniyet Müdür Metin Kartal ile meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Burhaniye’ de, uzun yıllar görev yapan 68 yaşındaki 2 çocuk babası Bedir Akçıl, bir süredir tedavi gördüğü hastalık yüzünden hayatını kaybetti . Bedir Akçıl için Kocacamide tören düzenlendi. Meslektaşlarının omuzlarında camiye getirilen Akçıl için helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. 2 çocuk babası Akçıl’ın cenazesi, Geriş Mezarlığında toprağa verilirken, oğlu ve damadı taziyeleri kabul etti.