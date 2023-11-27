Burhaniye' de Meslek Lisesi Öğrencileri üniversiteyi tanıdı

Burhaniye’de, Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bilgi ve becerilerini geliştirmek için Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesini ziyaret etti. Burhaniye Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gezi-Tanıtma ve Turizm Kulübü tarafından organize edilen ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri alan öğrencileri ve öğretmenler Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü ve Mutfak Hizmetlerini tanıtmak amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Öğrenciler, ziyaret kapsamında Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi içerisinde bulunan derslikleri, idari ve akademik bölümleri ve Gastronomi Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerinin uygulama eğitimlerini gerçekleştirdikleri Balıkesir Gastronomi Eğitim Mutfağını gezdiler. Gezi boyunca öğretmen ve öğrencilere Prof. Dr. Emel Memiş Kocaman ve Öğr. Gör. Nihat Pekbay eşlik etti. Öğretim elemanları ayrıca Fakülteye ait Konferans salonunda öğretmen ve öğrencilerle bir bilgilendirme toplantısı düzenlediler. Ziyaret programından hayli memnun görünen öğrenciler özellikle Mutfak bölümünü çok beğendiklerini bu tür teknik gezilerin devam etmesini temenni ettiklerini beyan ettiler.

Grup ayrıca Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban’a da teşekkür ziyaretinde bulundular. Dekanlık Makamında gerçekleşen görüşmede dekan İlban, öğretmen ve öğrencilerin ziyaretinden çok memnun kaldıklarını, bölüm öğrencilerinin her konuda yanlarında olduklarını belirtti. Program misafir öğretmen ve öğrencilerin fakültenin diğer bölüm ve çevresini gezmesiyle son buldu.