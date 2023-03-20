Burhaniye' de Ramazan öncesi lokma hayırları arttı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Ramazan ayına sayılı günler kala lokma hayırları arttı. Cumhuriyet Mahallesinde Mükerrem-Zeynep Genç çiftinin yaptığı lokma hayrı da ilgi gördü.

Burhaniye’de Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte lokma ve pilav hayırlarının sayısı arttı. Cumhuriyet Mahallesinde de Mükerrem Genç ile eşi Zeynep Genç de lokma hayrı yaptı. Genç çifti evlerinin bahçesinde kurdukları ocakta pişirdikleri lokmaları komşularına dağıttı. Lokma yapımında komşu kadınlarda görev aldı. Mahallede hayır yapanların çok olduğunu anlatan Zeynep Genç, “Biz de Ramazan öncesi lokma hayrı yapalım istedik. Hazırladığımız lokmaları da komşularımıza dağıttık. Lokmanın hazırlanmasında komşu kadınlar da yardımcı oldu. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi. Hayra katılanlara teşekkür eden Mükerrem Genç de, hayra katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.