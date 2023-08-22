Burhaniye Ak Parti'de Gedikoğlu istifa etti

Balıkesir’de bütün partilerde belediye başkanlığı adaylığı için hazırlıklar başlarken, Burhaniye Ak Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu’da görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa gerekçesi hakkında açıklama yapmayan Gedikoğlu, ilçe yönetim kurulu ile bir araya gelirken, istifasını bir basın açıklaması ile duyurdu.

Namık Kemal Gedikoğlu’nun açıklamasında, ”Kurulduğu günden bu yana milletimizin refahı, birliği ve huzuru için kararlılıkla çalışan AK Parti, Türkiye’nin siyaset sahnesinde önemli bir değişimin ve dönüşümün sembolü olmuştur. Partimizin temel değerleri olan adalet, özgürlük, demokrasi ve milli birlik ruhu, Türkiye’nin güçlü bir şekilde ilerlemesi için temel bir direksiyon görevi üstlenmiştir. Toplumumuzun her kesimine kucak açan ve farklılıkları zenginlik olarak gören partimiz, ülkemizin her bir köşesinde birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmiştir. Böylesine büyük bir siyasi oluşumun içesinde yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Burhaniye İlçe Başkanlığı görevimden gönül birliğiyle aldığımız karar sonucunda istifa ediyorum. Görev sürem boyunca, ilçemizin kalkınması ve refahı için büyük bir gayretle çalışmaya özen gösterdik. Projelerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda birçok başarı elde ettik. Birlikte yürüdüğümüz yolculuk boyunca desteklerini esirgemeyen başta Sayın Genel Başkanımıza, İl Başkanımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. AK Parti davamızın hizmet maratonu bir bayrak yarışıdır. Partimizin yüklemiş olduğu misyonu görev süremiz boyunca ve elimizden geldiğince ilçemizde taşımaya çalıştık. Bundan sonra da taşımaya devam edeceğiz. Tüm AK Parti ailesine ve ilçe halkımıza saygılarımla” sözlerine yer verdi