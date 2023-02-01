Burhaniye AK Parti de üye kayıtları arttı

Burhaniye ilçesinde, seçim tarihinin belli olması ile bütün partiler saha çalışmalarına ağırlık verirken, AK Parti’de de üye kayıtları arttı.

Partiye kayıt olan vatandaşlara rozet takan AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, ilçede en çok üyeye sahip parti olduklarını söyledi. Burhaniye’de bütün partiler, esnaf ve mahalle ziyaretlerine ağırlık verirken, AK Parti de kayıtlı üyeleri güncelledi ve yeni üye kayıtlarını da artırdı. Partiye kayıt olan vatandaşlara rozet takan İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, “Son bir ayda 63 yeni üye kaydettik. Şu anda üye sayımız 6 bine yaklaştı. Yeni üyelerimiz arasında gençler çoğunlukta. Bu gün de yeni üyelerimize rozet taktık. Seçimlere çok iyi hazırlanıyoruz. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve yönetimdeki bütün arkadaşlarımız sahada” dedi. AK Parti İlçe Merkezindeki rozet takma törenine başkan Gedikoğlu’nun yanı sıra Ören temsilcisi Hamdi Mengi ve yeni üyeler katıldı.