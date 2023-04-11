Burhaniye Belediyesi EMİTT Fuarında

Burhaniye’nin tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerini EMİTT fuarında tanıtmak için son hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı. Büyük deprem felaketi nedeniyle tarihi ertelenerek bu sene 12-15 Nisan tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde yapılacak, dünyanın en önemli 5 turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) milyonlarca ziyaretçiyi ve binlerce turizm ve seyahat şirketlerini buluşturacak.

Burhaniye Belediyesi de uluslararası fuarda yerini almak için tüm çalışmalarını tamamladı.Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış; deniz ve tarihin, yeşil ile mavinin buluştuğu Burhaniye’nin bir turizm destinasyonu olarak tanıtımını arttırmak için Burhaniye Belediyesi 7.hall 7421 nolu alanda yerini alacak. Burhaniye Belediyesi’nin EMİTT fuarında açacağı stantta ilçenin marka ürünü zeytinyağı, zeytin sabun, kültürel yemeklerinden örnekler tanıtılacak. İlçenin son zamanlarda yaşadığı gelişim ve değişim ile artan turistik cazibesi de tanıtım filmleri ve broşürlerle fuara gelen misafirlere anlatılacak. Burhaniye’nin tanıtımı için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Deveciler, “İlçemizde doğal güzellikleri koruyarak hayata geçirdiğimiz projelerle daha yaşanılabilir bir Burhaniye inşaa ediyoruz. Temiz denizimizle, eşsiz güzellikteki kumlarla kaplı uzun sahil şeridimizle ve tarihi değerlerimizle Uluslararası Emitt Turizm Fuarı’nda ilçemizi tanıtmak için yer alıyoruz” dedi.