Burhaniye Belediyesi'nde en düşük kadrolu işçi maaşı 22 bin TL oldu

Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, DİSK Genel-İş Sendikasıyla yaptığı görüşmeler sonunda kadrolu belediye personelinin yeni zamlı toplu iş sözleşmesini imzaladı. Yeni sözleşme çerçevesinde Burhaniye Belediyesinde çalışan 60 kadrolu personelin en düşük maaşı 22 bin TL’ye yükseltildi.

Burhaniye Belediyesi, Disk/Genel-İş Sendikası ile birlikte 2023-2024 arasında yürürlükte kalacak olan kadrolu personellerin toplu iş sözleşmesinin ilk 6 aylık dilimini belirledi. Bu dilimde, Burhaniye Belediyesi’nde çalışan kadrolu ve bekar emekçi personellerin en düşük maaşı sosyal yardımlar ile beraber %70 oranında arttırıldı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yaptığı açıklamada Burhaniye Belediyesi personelinin maddi ve manevi olarak her zaman destekçisi olduklarını belirterek, emek ve alın terinin en yüce değer olduğunu ifade etti. Başkan Deveciler, tüm personelleriyle birlikte büyük bir aile olduklarını ve ilk 6 aylık maaş güncellemesinin tüm çalışanlara hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Deveciler, "Geçtiğimiz günlerde Burhaniye Belediyesi Personel A.Ş, ile toplu iş sözleşmesini yenilemiştik, bugün burada ülkedeki yanlış politikalar nedeni ile yaşadığımız ekonomik daralma sonrası çalışma arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek bir adıma daha imza attık. Bizler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Burhaniye’mizin altyapısından üstyapısına, kültüründen, sanatına ve tarihine kadar her alanda ilçemizin her noktasında tüm mahallelerimize hizmetimizi ilmek ilmek işlemek üzere yola çıktık. Yaptığımız her hizmette emeği ve alın teri olan, gecesini gündüzüne katıp çalışan mesai arkadaşlarımızın bir nebze rahatlamasını sağlamak amacıyla bağlı oldukları DİSK Genel-İş sendikası ile Toplu İş sözleşmesini imzaladık. Toplu İş Sözleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Sözleşmenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.