Burhaniye Belediyesi'nden 3. Kreş

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ışığında, eğitim alanında yaptığı projelerine bir yenisini daha ekliyor. Öğretmenler Mahallesi Dr. Rıfat Caddesi üzerinde Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu yanında bulunan, mülkiyeti Burhaniye Belediyesi’ne ait taşınmaza, çocuk gündüz bakımevinin yapımı için çalışmalar başladı.

Son 5 yılda; Ali Çetinkaya Yayalaştırma Projesi, Kocacami Meydan Düzenlemesi, Sağlık Merkezi, Kadın Danışma Merkezi, Aşevi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, Özgürlük ve Demokrasi Parkları, Öğretmenler Mahallesi sahil düzenlemesi, Pelitköy piknik alanları ve plaj düzenlemeleri, İskele Gece Pazarı, Ören Çarşı ve Çevre Düzenlemesi gibi birçok projeyi hayata geçirerek halka sunan Burhaniye Belediyesi 3. kreş için de kolları sıvadı.

Eğitim alanında; hizmete sunulan Sosyal Etkinlik Merkezi, geliştirilen Gençlik Merkezi Hizmetleri, üniversite öğrencilerine yönelik verilen geri ödemesiz burslar ve düşük gelirli ailelere destek olarak hizmete sunulan çocuk gündüz bakımevleri ile Burhaniye’de okul öncesi dönemden, üniversiteye kadar eğitimde belediye desteği sürüyor.

Nur Çakıroğlu Albak Gündüz Çocuk Bakımevi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi’nden sonra, belediye tarafından hazırlanan proje ile; 3, 4 ve 5 yaş çocuklar için 6 sınıflı, yemekhane, oyun-etkinlik alanı olan tek katlı Nurten Aslan Çocuk Gündüz Bakımevi’nin de inşaatı Öğretmenler Mahallesi Dr. Rıfat Caddesi üzerinde Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu yanında bulunan mülkiyeti Burhaniye Belediyesi’ne ait taşınmaz üzerinde başladı.

Toplam 656 m inşaat alanlı projede; temel imalatı tamamlandı ve subasman perde imalatı yapımı devam ediyor. En kısa sürede hizmete açılmak için çalışmaların sürdüğü kreşte, 120 çocuk ev sıcaklığında okul öncesi eğitimlerini alacak.

Okul öncesi eğitimin ve kadının iş hayatında rahatlıkla yer alabilmesinin toplumca önemsenmesi gereken konular olduğunu belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Eğitimde fırsat eşitliği ve kadınların iş hayatına girebilmeleri için desteklerimiz sürüyor. Önceliğimiz asgari ücretle geçinmeye çalışan ailelerin çocuklarına cüzi ücretlerle kreş hizmeti verebilmek. Okul öncesi eğitim veren çocuk gündüz bakımevlerimizde yetişen çocuklarımız hem güvenli bir ortamda eğitim alıyor, hem de yaşıtlarıyla eğlenme ve sosyalleşme imkanı buluyor. Aynı zamanda atanamayan öğretmenlerimize istihdam sağlıyoruz. Bu yolda 3. kreşimizi hizmete sunmak için çalışmalarımız hızla sürüyor” dedi.