Burhaniye Belediyesi'nden geleneksel aşure hayrı

Burhaniye Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak Muharrem Ayı’nda düzenlediği aşure hayrı, bu yıl da vatandaşların yoğun katılımı ile birlikte Burhaniye Belediyesi Hizmet Binası önünde yapıldı.

Burhaniye Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle her yıl düzenlediği aşure hayrı geleneğini bu yıl da devam ettirdi. Gerçekleşen aşure hayrında, Başkan Deveciler vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram ederek Muharrem Ayı’nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Aşurenin birlik, beraberlik ve bereket demek olduğunu vurgulayan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce her yıl yapılan, artık geleneksel hale getirdiğimiz aşure hayrımızı bu yıl da yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muharrem Ayı’ndaki ikramımızı gelenekselleştirerek hem inançlarımızın gereğini yerine getiriyor, hem de vatandaşlarımızla bir araya gelip, kucaklaşıyoruz. Aşuremiz bereketli, birliğimiz daim olsun. Bereket, bolluk ve dayanışmanın sembolü olan aşure etkinliğimize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.