Burhaniye Belediyesi'nin evde bakım ve sağlık hizmetleri devam ediyor

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi “Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti” projesiyle ilçede yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç hastalara ücretsiz hizmetler vermeye devam ediyor.

Yaş almış ve sağlık sorunları olan vatandaşlar, evlerinde Belediye ekipleri tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü Ekiplerince bakıma muhtaç hasta vatandaşların ihtiyaçlarına göre, günlük ya da belli aralıklarla hastanede yaptırması gereken işlemler de evde sağlık hizmeti dahilinde kendilerine sunuluyor. Böylelikle ev konfor alanlarından uzaklaşmadan, hastaneye gitmeden ve sıra beklemeden ihtiyaçları karşılanmış oluyor. İhtiyaç halinde ise hastane ya da gerekli sağlık kurumlarına nakilleri de yine Belediyeye ait ambulanslarla gerçekleştirildiği çalışmalarda vatandaşların evde pansuman, enjeksiyon, kan şekeri ve tansiyon ölçümleri düzenli olarak yapılıyor.