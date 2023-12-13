Burhaniye Belediyesi obezite ile mücadele ediyor

Burhaniye Belediyesi, çağdaş sağlık anlayışı ve sosyal belediyecilik hizmetlerini benimseyerek yapmış olduğu hizmetlerle vatandaşlarına birçok alanda hizmet sağlıyor. Günümüz şartlarında oluşan sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam obeziteye yol açabiliyor.

En tehlikeli hastalıklardan biri olan ve birçok hastalığa da yol açan obeziteye karşı mücadele eden Burhaniye Belediyesi, 7’den 70’e bu alanda önemli hizmetler sunuyor. Burhaniye Belediyesi Ferit Çakıroğlu Sağlık Merkezi’nde bulunan diyetisyen ve sağlıklı beslenme uzmanıyla halkın sağlıklı beslenmesi noktasında köklü adımlar atan Burhaniye Belediyesi, hemşehrilerine bu önemli hizmeti ücretsiz olarak sağlıyor. Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Diyetisyen ve Sağlıklı Beslenme Uzmanı Yusuf Kenan Özkaraman tarafından binlerce vatandaş, sağlıklı beslenme ve diyetisyen hizmetinden ücretsiz olarak faydalanıyor. Ağırlık kontrolü, yetişkinlerde sağlıklı beslenme, yaşlılarda sağlıklı beslenme, engellilerde sağlıklı beslenme, hastalıklara yönelik beslenme tedavisi, kullanılan ilaçlara yönelik beslenme tedavisi, gebe ve emziklilerde sağlıklı beslenme, ek besine geçişte sağlıklı beslenme konularında bilgilendirmeler yaparak, tedaviler uygulanıyor. Ayrıca tedavi merkezinde detaylı vücut test cihazıyla bireylerin genel anlamda vücutlarında bulunan yağ ve kas oranlarıyla kilo dengelerini tespit eden cihaz da bulunuyor.