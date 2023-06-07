Burhaniye Çoruk Mahallesinde yol sevinci

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri Burhaniye-Çoruk yoluna sıcak asfalt yapımına başladı. Asfalt yapımının başlaması vatandaşları sevindirdi.

Burhaniye’de, geçtiğimiz yıl dolgu malzemesi serilen Çoruk Mahalle yolunda sıcak asfalt yapımına başlandı. Yoğun toz şikayeti olan yolda asfalt yapımının başlaması mahalle halkını sevindirdi. Çoruk mahallesi muhtarı Murat İmer ve vatandaşlar asfalt ekibine teşekkür etti. Ekipleri ziyaret eden Ak Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu da, ekiplerden bilgi aldı. Çalışmanın kısa zamanda tamamlanacağını anlatan Gedikoğlu, “Yolumuz yapılıyor. İlçemize hayırlı olsun. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.