Burhaniye'de 15 okula doğalgaz bağlandı

Burhaniye ilçesinde, doğalgaz bağlama çalışmaları devam ederken, 15 okulda da doğalgaz sevinci yaşanmaya başladı. Doğalgaz altyapısı bulunan yerleşim yerlerindeki okulların doğalgaz dönüşümlerinin tamamlandığını anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, öğrencilerin daha sağlıklı ve daha çevreci bir oramda eğitim alacaklarını söyledi.

Yeni okulların yapımın devam ettiğini anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, “İlçemizdeki 15 okulun doğalgaz dönüşüm işlemleri tamamlandı. Bundan böyle çocuklarımız için daha sağlıklı, daha çevreci bir eğitim ortamı oluşturuldu. Bakanlığımız politikaları doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün girişimleri neticesinde programa alınıp, ihale işlemleri yapılan 15 okulumuzun tamamının dönüşümleri yapılarak, hem daha ekonomik hem de çevre dostu ısınmaları sağlandı. Hali hazırda ilçemizde inşaatı devam eden 8 derslikli anaokulu ve 20 derslikli ilkokul inşaatımız da doğalgazlı olarak planlanmıştır” dedi.