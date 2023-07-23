Burhaniye'de 18 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 18 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi.

Burhaniye'de 18 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 18 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi.

Öğretmenler Mahallesi Plajı’nda denize giren Beşiran Çiçek (18) bir süre yüzdükten sonra denizde çırpınmaya başladı. Plajda bulunan gençler, Çiçek’in yardımına koştu. Baygınlık geçiren genç, bir taraftan karaya çıkarılırken, diğer taraftan da ambulans çağrıldı. İlk müdahalenin ardından Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Beşiran Çiçek, daha sonra Balıkesir Şehir Hastanesine sevk edildi. Çiçek’in bilincinin yerinde olduğu kaydedildi.