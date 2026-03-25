Burhaniye'de 315 fıstıkçamı fidanı toprakla buluşturuldu

Burhaniye ilçesinde, Orman Haftası münasebetiyle Pelitköy mahallesinde fidan dikimi etkinliği yapıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Kaymakam Cumali Atilla’da katıldı.

Fidan dikim etkinliği, müzik dinletisi ile başladı. Etkinlikte Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz ağaç dikimi konusunda öğrencileri bilgilendirdi. Şef Aymaz, Orman Haftasının gelecek nesle daha yeşil bir dünya bırakmak, toplumda ağaçlandırma ve orman sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlendiğini belirtti. Aymaz ormanların öneminden faydalarından, ormanları korumak ve geliştirmek gerektiği hususlarına değindi. Daha sonra Kaymakam Cumali Atilla, öğrenciler ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. Programa Kaymakam Cumali Atilla’nın yanı sara, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, Cezaevi Jandarma Komutanı Engin Demir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kezban Köse, Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte 315 adet fıstıkçamı fidanı toprakla buluşturulurken, büyüyen ağaçların yöre ekonomisine katkı sağlayacağı kaydedildi.