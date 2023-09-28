Burhaniye'de 4. halk meclisi toplantısı yapıldı

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, belediye projeleri, hizmetleri ve faaliyetlerinde "Ortak Akıl" sloganıyla hayata geçirdiği Burhaniye Halk Meclisi’nin dördüncüsü Reha Yurdakul Salonu’nda gerçekleşti.

Toplantıya Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Halk Meclisi Genel Sekreteri Necmi Şengider, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları, Burhaniye Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve Burhaniye Belediyesi’nin Daire Müdürleri katıldı.

Toplantı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Halk Meclisi Genel Sekreteri Necmi Şengider’in konuşmasının ardından Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler katılımcılara, göreve geldiği günden, bugüne kadar olan süreçte tamamlanmış olan projelerden ve gelecekteki projelerinden söz etti. 31 Mart 2019 tarihinden, bugüne kadar olan tüm projeler faaliyet filmi şeklinde salondaki katılımcılara sunuldu.

Faaliyet filminin ardından Burhaniye Necmi Şengider’in moderatörlüğünde katılımcıların görüş, soru ve önerileri alındı. Halk Meclisi’nin gerçekleşmesinden dolayı memnun olduğunu ifade eden Başkan Deveciler, "Seçim çalışmaları sürecinde halkımıza "Halk Meclisi" sözü vermiştik. Temel kararlarımızı alırken ortak akla önem veriyoruz. Söz verdiğimiz pek çok projeyi hayata geçirdik ve planladığımız projelerimiz var. Bu projelerimizi de hayata geçireceğiz, tek amacımız siz değerli Burhaniyelilere hizmet etmek, o yüzden bugün burada meclis toplantısını düzenledik. Geldiğimiz bu noktada sizlerin sorunlarını dinleyerek o sorunlar ışığında Burhaniyeliler için ekiplerimiz ile sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışına örnek bir belediyeyiz" dedi.

Toplantı esnasında söz alan halk meclisi üyeleri, çalışmalarından dolayı teşekkür ederek talep, öneri ve sorularını iletti. Her bir soruyu özen ve dikkatle cevaplayan Başkan Deveciler, gerekli notlarını alarak daire müdürlerine talepler ile ilgili talimatlarını iletti. Halk meclisi toplantısına katılımın önemine değinen Başkan Deveciler, bu gibi toplantılara devam edeceklerini de bildirdi.